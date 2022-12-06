Убийство Зеленского создаст "сакральную жертву" для украинской нации – депутат

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что уничтожение Владимира Зеленского сейчас было бы нецелесообразным, поскольку только сыграет в его пользу. Таким мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он объяснил, что генеральный штаб любой армии принимает военное решение из конкретного расчета, который делается на компьютерах. По его мнению, сегодняшний расчет показывает, что уничтожение украинского лидера ухудшит ситуацию с ведением военных действий, а не улучшит ее. По словам парламентария, убийство Зеленского создаст "сакральную жертву" для украинской нации.

"Этот удар создаст "сакральную жертву" высокого очень уровня. Фактически общенациональный мобилизующий фактор. Грубо говоря, украинской нации нет, после убийства она может появиться, например. А это радикальное ухудшение ситуации с ведением военных действий", – пояснил Федоров.

6 декабря Владимир Зеленский приехал в Славянск и поздравил военнослужащих с профессиональным праздником. Славянск находится на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее Зеленский стал человеком года по версии британского издания Financial Times. По данным СМИ, до спецоперации многие украинцы считали Зеленского шутом и дилетантом, который не сможет справиться со своей должностью. Однако, отметило издание, Зеленский продемонстрировал лидерские качества, завоевав себе "место в истории".

Экс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что нынешнему лидеру не хватит дисциплины и опыта, чтобы успешно возглавлять страну в мирное время. По данным FT, результаты деятельности президента до СВО "в лучшем случае" неоднозначны, а после он будет вынужден отвечать на сложные вопросы, например почему Украина не была готова к конфликту.

Кроме того, издание допустило расхождение интересов Киева и украинских союзников, которые опасаются дальнейшей эскалации конфликта и угрозы применения РФ ядерного оружия в случае попыток Киева захватить Крым.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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