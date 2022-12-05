Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Фото: TACC/IMAGO/Ukrainian President s Office/apaimages

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского издания Financial Times.

По данным СМИ, до спецоперации многие украинцы считали Зеленского шутом и дилетантом, который не сможет справиться со своей должностью. Однако, отметило издание, Зеленский продемонстрировал лидерские качества, завоевав себе "место в истории".

По мнению издания, украинский лидер стал символом глобального противостояния демократии и авторитаризма. В FT сравнили Зеленского с Уинстоном Черчиллем, который возглавлял британское правительство в 1940–1945 годах. Авторы также не исключили, что после завершения конфликта Зеленского может ждать поражение на выборах.

Экс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что нынешнему лидеру не хватит дисциплины и опыта, чтобы успешно возглавлять страну в мирное время. По данным FT, результаты деятельности президента до СВО "в лучшем случае" неоднозначны, а после он будет вынужден отвечать на сложные вопросы, например почему Украина не была готова к конфликту.

Кроме того, издание допустило расхождение интересов Киева и украинских союзников, которые опасаются дальнейшей эскалации конфликта и угрозы применения РФ ядерного оружия в случае попыток Киева захватить Крым.

Ранее сообщалось, что карикатура Зеленского появилась на асфальте во Франции. На картине изображен президент Украины, всасывающий в себя золото и деньги. В публикации, которую разместили в социальных сетях, отметили аккаунт Зеленского.



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