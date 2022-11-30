Карикатура Зеленского появилась во Франции

Фото: depositphotos/palinchak

Во Франции появилась карикатура президента Украины Владимира Зеленского. Фотография рисунка на асфальте быстро распространилась в Сети. Уличный художник изобразил украинского лидера, всасывающим в себя золото и деньги, как черная дыра.

"Привет, Франция. Дай мне все твои деньги. Извините, без извинений", – говорится в публикации под фото, которое выложили в соцсети.

Кроме того, аккаунт Зеленского отметили в самом посте.

Ранее Зеленского сравнили с черной дырой в рекламе на небоскребе в Нью-Йорке. Ее разработали сотрудники американского Музея естественной истории, которые решили креативно объяснить, как помощь Украине отражается на бюджете США.

В свою очередь, американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала украинского лидера Владимира Зеленского королевой американских пособий. По ее словам, нужно еще разбираться, на что расходуются средства, отправленные на Украину. Она отметила, что налоговые службы не отслеживают это.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Страны Запада утвердили новые меры помощи Украине

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