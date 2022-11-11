Ведущая Кэндис Оуэнс назвала Зеленского королевой американских пособий

Фото: ТАСС/Zuma

Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала украинского лидера Владимира Зеленского королевой американских пособий.

"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно", – сказала она в эфире Fox News.

Кроме того, по словам Оуэнс, нужно еще разбираться, на что расходуются средства, отправленные на Украину. Она отметила, что налоговые службы не отслеживают это.

Также ведущая обратила внимание на то, что американские власти объявили о своих намерениях поддерживать Украину сразу после того, как вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года.

Ранее Зеленского сравнили с черной дырой в рекламе на небоскребе в Нью-Йорке. Ее разработали сотрудники американского Музея естественной истории, которые решили креативно объяснить, как помощь Украине отражается на бюджете США.

До этого сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Часть вооружений Киев получит до конца этого года, другую – уже в 2023 году.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 400 млн долл

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!