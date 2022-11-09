На Украине сообщили о неутешительных сигналах Запада Зеленскому

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Запад устал помогать Киеву и посылает неутешительные сигналы с призывом пойти на переговоры с Россией. Такое мнение выразила обозреватель Zaxid Любко Петренко.

Она напомнила о сообщениях, распространившихся недавно в западных СМИ, в которых американские власти обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой показать, что он готов к дипломатическому урегулированию конфликта.

Петренко также обратила внимание и на публикации в американских изданиях о переговорах советника по нацбезопасности Джейка Салливана с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Автор отметила, что эти материалы взволновали украинский народ. По ее словам, из них становится понятно, что США устали от Украины, ведь последствия кризиса, обострившегося на фоне постоянной помощи Киеву, отражаются на обычных американцах и европейцах.

"Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю", – высказалась обозреватель.

Петренко еще раз сделала акцент на том, что уровень жизни граждан стран НАТО заметно упал из-за отправки финансовых средств на Украину. По ее мнению, такое положение дел уже возмущает и Запад, и Европу.

"Статьи служат определенным предостережением украинскому руководству: быть очень осторожными со своими заявлениями", – резюмировал она.

Ранее Зеленского сравнили с черной дырой в рекламе на небоскребе в Нью-Йорке. Ее разработали сотрудники американского Музея естественной истории, которые решили креативно объяснить, как помощь Украине отражается на бюджете США.

До этого сообщалось, что США предоставят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи будет включать в себя 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Часть вооружений Киев получит до конца этого года, другую – уже в 2023 году.

Кроме того, Штаты намерены модернизировать часть советских танков, а затем передать их Украине совместно с Нидерландами и Чехией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США объявили о выделении Украине военной помощи еще на 400 млн долл

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