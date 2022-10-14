В СВР рассказали, когда отношения между РФ и Западом восстановятся

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Теплота в отношениях Москвы и Запада вернется после урегулирования украинского конфликта, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Нет, конечно, сто лет одиночества нас не ждет. Тем более что никакого одиночества нет и сейчас. Предлагаю вообще такие формулы не использовать. <…> Связи и контакты существуют, но в них очень мало теплоты", – цитирует Нарышкина ТАСС.

По его словам, отношения между Москвой и Западом восстановятся, когда русский народ на Украине освободится от киевской власти.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на фоне ответных ударов со стороны РФ близится переломный момент в освобождении республики.

По его словам, на данный момент Россия задействовала еще больше сил, в том числе свою роль в этом сыграла частичная мобилизация, которая помогает подходить к планированию следующих тактических операций более осознанно. Решения ВС РФ, считает он, подорвали моральный дух украинских солдат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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