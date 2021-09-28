Ученые восстановили лица древнеегипетских мумий по ДНК

Фото: AP Photo/Hamada Elrasam
Специалисты Института Макса Планка в Германии и компании Parabon Nanolabs смогли совместно восстановить облик древнеегипетских мумий в виде 3D-моделей. Об этом сообщает News.ru.
Статья об уникальной операции появилась на научном портале Live Science. В ней описывается, как представители немецкого института извлекли ДНК мумий, обнаруженных вблизи древнего города Абусир-эль-Мелек к югу от Каира.
Было установлено, что речь идет о 25-летних мужчинах, которые умерли в период между XIV веком до нашей эры и серединой V века нашей эры.
Опираясь на полученные генетические данные, представители Parabon Nanolabs методом ДНК-фенотипирования сформировали готовые модели лиц умерших. По мнению исследователей, внешность найденных мумий больше соответствует типу лиц жителей Средиземноморья, чем современным египтянам.
В апреле 2021 года стало известно об обнаружении древнего города в Египте. Археологическая группа нашла в песках постройки и конструкции, возраст которых превышает 3,4 тысячи лет.
Ученые из США реконструировали лица трех египетских мумий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: