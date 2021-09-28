Ученые восстановили лица древнеегипетских мумий по ДНК

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Специалисты Института Макса Планка в Германии и компании Parabon Nanolabs смогли совместно восстановить облик древнеегипетских мумий в виде 3D-моделей. Об этом сообщает News.ru.

Статья об уникальной операции появилась на научном портале Live Science. В ней описывается, как представители немецкого института извлекли ДНК мумий, обнаруженных вблизи древнего города Абусир-эль-Мелек к югу от Каира.

Было установлено, что речь идет о 25-летних мужчинах, которые умерли в период между XIV веком до нашей эры и серединой V века нашей эры.

Опираясь на полученные генетические данные, представители Parabon Nanolabs методом ДНК-фенотипирования сформировали готовые модели лиц умерших. По мнению исследователей, внешность найденных мумий больше соответствует типу лиц жителей Средиземноморья, чем современным египтянам.

В апреле 2021 года стало известно об обнаружении древнего города в Египте. Археологическая группа нашла в песках постройки и конструкции, возраст которых превышает 3,4 тысячи лет.

