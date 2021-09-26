Турист обнаружил лох-несское чудовище на видео с дрона

Фото: скриншот YouTube-канала Richard Outdoors

Турист Ричард Мейвор снял на видео воды озера Лох-Несс, в которых внимательные зрители разглядели очертания фигуры знаменитого чудовища. Об этом пишет DailyRecord.

Известно, что съемку Мейвор производил с дрона. На кадрах видно, как в какой-то момент в воде появляются очертания странной фигуры. Она и напомнила зрителям YouTube-канала путешественника лох-несское чудовище.

Мейвор признался, что заметил фигуру только после того, как прочитал комментарии к ролику.

"Я не знаю, что это, но определенно имеет ту же форму, что и предыдущие наблюдения Несси", – отметил мужчина.

Путешественник высказал версию, что очертания могут быть искажением света. Он подчеркнул, что полностью не уверен в этом.

Ранее международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила новую версию того, что может являться лох-несским чудовищем. По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере Лох-Несс содержится огромное количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.