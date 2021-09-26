Турист обнаружил лох-несское чудовище на видео с дрона

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Фото: скриншот YouTube-канала Richard Outdoors
Турист Ричард Мейвор снял на видео воды озера Лох-Несс, в которых внимательные зрители разглядели очертания фигуры знаменитого чудовища. Об этом пишет DailyRecord.
Известно, что съемку Мейвор производил с дрона. На кадрах видно, как в какой-то момент в воде появляются очертания странной фигуры. Она и напомнила зрителям YouTube-канала путешественника лох-несское чудовище.
Мейвор признался, что заметил фигуру только после того, как прочитал комментарии к ролику.
"Я не знаю, что это, но определенно имеет ту же форму, что и предыдущие наблюдения Несси", – отметил мужчина.
Путешественник высказал версию, что очертания могут быть искажением света. Он подчеркнул, что полностью не уверен в этом.
Ранее международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила новую версию того, что может являться лох-несским чудовищем. По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере Лох-Несс содержится огромное количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.
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