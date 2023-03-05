Город предоставил инвесторам пять исторических зданий для открытия гостиниц

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Заместитель мэра Москвы по вопросам политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторам в Москве представили пять исторических зданий, где можно будет открыть гостиницы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Три свободных здания общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров можно будет реконструировать для создания гостиничной сети в рамках концессионного соглашения с городом. Там появится более 90 номеров", – заявил Ефимов.

Кроме того, в рамках роуд-шоу были показаны два здания, которые выставлены на торги по программе "1 рубль за квадратных метр в год". Победители аукциона должны отреставрировать здания, что позволит перейти на льготную арендную ставку.

Председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов отметил – роуд-шоу показало, что инвесторы заинтересованы в развитии сети гостиниц в столице и видят потенциал в туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор "Роза Хутора" Сергей Бачин в 2023 году планирует создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Места размещения будут пятизвездочными.

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