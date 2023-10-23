Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра им. А. С. Логинова

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Почти 90 тысяч человек получили медицинскую помощь в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени А. С. Логинова с конца августа 2023 года. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

"Комплекс оснащен по последнему слову техники. В распоряжении врачей имеется 40 тысяч единиц медицинского оборудования", – рассказал мэр.

Среди медицинского оборудования есть магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические установки, рентген-установки типа "C-дуга" и другие.

В медучреждении оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Они проходят полный цикл лечения: от диагностики до постоянного диспансерного наблюдения. Диагностику опухолей осуществляют в патоморфологической и молекулярно-генетической лабораториях.

При строительстве объекта специалисты создали комфортные условия для пребывания пациентов и их родственников. Помимо этого, медицинский комплекс имеет безбарьерную среду, включая широкие двери, специальные лифты, поручни и сидения для душа и другие особенности.

Добраться до медицинского центра можно благодаря новому маршруту 645п. Автобус отправляется каждые 30 минут от станций московского метро "Щелковская", "Первомайская" и "Шоссе Энтузиастов".

Вместе с этим был сокращен интервал движения автобусов на маршруте Т30 до 10 минут. Транспорт ходит от станций метро "Авиамоторная", "Шоссе Энтузиастов" и "Выхино".

До этого стало известно, что врачи обновленных по московскому стандарту поликлиник провели уже более 23 миллионов приемов. В столице реконструировали 200 поликлиник. В них создали комфортные условия для пребывания пациентов, в частности, удобную навигацию и зоны ожидания.



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