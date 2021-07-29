"Москва и мир": эндоскопический центр в столице и смерти в Болгарии

В Боткинской больнице открылся эндоскопический центр. Там смогут проводить более 300 исследований в сутки. К услугам пациентов восемь процедурных и сотни современных медицинских аппаратов, которые позволяют выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях. Обследование в новом центре можно пройти всего за 1,5 часа.

Еще одно аналогичное медучреждение откроется осенью в больнице имени Буянова. Специалисты двух центров смогут проводить около 340 тысяч исследований в год. Результаты диагностики пациенты увидят в своих электронных медицинских картах.

10 тысяч человек стали жертвами неправильно организованной прививочной кампании в Болгарии. Свои ошибки власти признали официально. Первая из них связана с переговорами о закупках вакцин.

Изначально Болгария отдала предпочтение препарату компании AstraZeneca. Однако поставки шли с большими задержками. Кроме того, в отличие от многих других стран, в Болгарии не стали выделять приоритетных групп вакцинации. Согласно статистике, более 80% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет.

В течение почти полугода в стране вакцинировали в основном молодых людей, процесс защиты наиболее уязвимых групп был полностью прекращен. Сейчас в Болгарии полностью привито чуть более 16 процентов населения. По этому показателю страна занимает последнее место в ЕС.

В Соединенных Штатах, в которых иммунизация и так идет успешно, продолжают поощрять желание людей пройти вакцинацию. С 30 июля жители Нью-Йорка смогут получить 100 долларов за прививку первым компонентом препарата от коронавируса. Деньги за инъекцию будут выдавать прямо в пункте вакцинации, которых в городе более 400.

Почти 21,5 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подавляющая часть – около 20 миллионов – привились "Спутником V", "ЭпиВакКорону" предпочли примерно миллион человек, на треть меньше вакцинировались "КовиВаком".

Согласно статистике, менее одного процента среди тех, кто прошел полный курс вакцинации, заражаются коронавирусом. Анна Попова также отметила, что за последнюю неделю количество заболевших в России снизилось на четыре с половиной процента. При этом главный санитарный врач констатировала, что из-за появления опасных мутаций, для создания коллективного иммунитета в стране надо привить не 60% россиян, как говорилось ранее, а 80.

Ранее Роскомнадзор заблокировал около тысячи сайтов, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации. Нарушителям закона грозит до 2 лет лишения свободы, от наказания не уйдут и покупатели. За приобретение поддельного документа их ждет до года тюрьмы.