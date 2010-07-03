Фото: портал мэра и правительства Москвы

В СФ предложили ввести минимальную почасовую оплату труда вместо ежемесячной.

"Нам нужно уходить в принципе при нормировании труда и оплаты труда от помесячной оплаты, понедельной. Нужно переходить на минимальную почасовую оплату труда", – цитирует Агентство "Москва" зампредседателя комитета верхней палаты парламента по экономической политике Сергея Калашникова.

Так сенатор прокомментировал идею Федерации независимых профсоюзов о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю.

В министерстве труда заявили, что законодательство позволяет сократить трудовую неделю. Минимального порога для количества рабочих часов нет. Это значит, что работодатель волен сам решать, как его сотрудникам работать и сколько им платить.

С критикой инициативы выступили в Минздраве. Врачи говорят, что четырехдневная рабочая неделя доведет россиян до ожирения. Медики опасаются: люди, скорее всего, будут бездельничать и только немногие потратят время на спорт и другую полезную деятельность. Кроме того, из-за четырехдневки может стать больше алкоголиков, людей с невротическими расстройствами и даже разведенных семей.

По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян не поддержала идею о сокращении рабочей недели. Положительно к инициативе отнеслись около трети опрошенных. В основном идею одобряют жители крупных городов и люди в возрасте до 34 лет.

