Организатор Всероссийской недели охраны труда назвал минусы четырехдневки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев оценил результаты опроса ВЦИОМ о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней: большинство россиян высказались против. Эксперт пояснил, что люди не без основания могут опасаться понижения заработной платы при таком графике.
"Для большинства работников традиционных профессий это не имеет большого смысла и приведет к отрицательным результатам по заработной плате, а также к снижению производительности труда", – сказал он.
Человек меньше работает и меньше зарабатывает.
Олег Косырев
организатор Всероссийской недели охраны труда
Косырев также добавил, что на основании исследований сегодня выработано оптимальное соотношение между работой и отдыхом: это восьмичасовой рабочий день при пятидневке. По словам эксперта, при таком графике двух выходных "вполне достаточно для восстановления". А более длительный отдых может привести к тому, что людям будет сложнее влиться в рабочий график, полагает он.
Пять дней – вполне себе нормальное время для работы, когда человек полностью выкладывается, а два дня восстанавливается. Три выходных – это излишняя тема, процесс восстановления на работе может занимать какое-то время.
Олег Косырев
организатор Всероссийской недели охраны труда
Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 48 процентов россиян высказались отрицательно о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Положительно к инициативе отнеслись 29 процентов опрошенных, никак не отреагировали 17 процентов, еще шесть процентов затруднились с ответом.
Положительно оценили идею в основном жители мегаполисов и крупных городов, а также опрошенные в возрасте до 34 лет. Опрос был проведен 13 июня 2019 года. Его участниками стали 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.
11 июня на Международной конференции труда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Он отметил, что погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом. Это, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.
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