В Совфеде оценили перспективы четырехдневной рабочей недели

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил вероятность введения четырехдневной рабочей недели.

"Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни. Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас, поэтому говорить об этом в ближайшем будущем, конечно же, не приходится", – сказал он в разговоре с RT.

Появляется множество профессий с более свободной организацией времени работы, отметил Рязанский. Однако сейчас пока сложно спрогнозировать, когда такой рабочий график станет общей практикой.

Ранее Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил, что в будущем в России будет установлена четырехдневная рабочая неделя.

