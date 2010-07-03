Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:52

В Союзе профсоюзов России поддержали идею сократить рабочее время

общество

10:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов предложил сократить количество рабочих часов в неделе с 40 до 32. Так он прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о том, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

Он отметил, что законом установлено не количество рабочих дней, а количество рабочих часов в неделю. Таким образом, 40 часов можно разложить на четыре дня, а не на пять. Но это Куликов назвал "глупостью".

"А если идти по пути сокращения рабочего времени, рабочих часов в неделю – что бы было не 40 часов, а, допустим, 32, – вот это будет подход. И чтобы это вводилось не за счет сокращения заработной платы", – цитирует генсек Агентство "Москва".

Вместе с тем Куликов подчеркнул, что в современной России работодатели стремятся, наоборот, увеличить количество рабочего времени, поэтому инициатива Медведева вряд ли будет реализована.

Ранее российский премьер заявил, что в будущем в связи с техническим прогрессом и в целях увеличения производительности труда общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что освободившееся время можно было бы уделить спорту, здоровью и саморазвитию.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика