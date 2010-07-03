В Союзе профсоюзов России поддержали идею сократить рабочее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов предложил сократить количество рабочих часов в неделе с 40 до 32. Так он прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о том, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.
Он отметил, что законом установлено не количество рабочих дней, а количество рабочих часов в неделю. Таким образом, 40 часов можно разложить на четыре дня, а не на пять. Но это Куликов назвал "глупостью".
"А если идти по пути сокращения рабочего времени, рабочих часов в неделю – что бы было не 40 часов, а, допустим, 32, – вот это будет подход. И чтобы это вводилось не за счет сокращения заработной платы", – цитирует генсек Агентство "Москва".
Вместе с тем Куликов подчеркнул, что в современной России работодатели стремятся, наоборот, увеличить количество рабочего времени, поэтому инициатива Медведева вряд ли будет реализована.
Ранее российский премьер заявил, что в будущем в связи с техническим прогрессом и в целях увеличения производительности труда общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что освободившееся время можно было бы уделить спорту, здоровью и саморазвитию.
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