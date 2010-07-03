В Госдуме оценили перспективы четырехдневной рабочей недели

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов оценил перспективу четырехдневной рабочей недели в России.

"Идея уже давно обсуждается, действительно, прорыв и развитие информационных технологий и роботизация рабочих мест привели к тому, что многие операции, которые раньше забирали недели, сегодня происходят в автоматизированном режиме", – сказал Вострецов в беседе с RT.

Это позволит освободить время для спорта, здоровья, саморазвития, заявил он. Главное в этом вопросе – не причинить ущерб зарплате, поскольку растет производительность, когда есть достаточно мотивации.

Идею четырехдневной рабочей недели прокомментировали в Совфеде. Председатель комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что будущее за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое отводится для саморазвития, отдыха, полезного времяпрепровождения и семейной жизни.

Ранее Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем в России будет установлена четырехдневная рабочая неделя.