Минтруд допустил сокращение рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работодатели могут вводить на предприятиях сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит законам, рассказали в Минтруде России.

В пресс-службе пояснили, что максимальная продолжительность рабочей недели не может быть больше 40 часов, однако нижней границы нет.

"В рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", – передает ТАСС.

В министерстве отметили, что вопрос следует обсуждать с участием профсоюзов и работодателей как сторон социального партнерства.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Анна Зырянова считает, что мера окажется хорошей, если будет пропорциональный рост производительности труда.

"Речь идет сейчас не о работниках интеллектуального труда, где рабочий день слабо нормируется, а о тех профессиях и тех работах, где действительно можно установить определенную продолжительность рабочего дня: например, рабочий на заводе. Если технологии позволят увеличить количество единиц выпускаемой продукции в час, тогда это решение эффективно", – пояснила она RT.

Эксперт подчеркнула, что это не происходит сразу. По ее словам, такие инициативы требуют серьезных инвестиций, в том числе переобучения людей и модернизации производства.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев предложил законодательно закрепить ежегодное сокращение рабочего времени для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Он считает, что такой подходит позволит лучше подготовиться к нововведению.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключал перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Переход при этом должен быть осуществлен с сохранением прежней зарплаты.

По итогам опроса ВЦИОМ, 48% россиян не поддержали идею о сокращении рабочей недели. Положительно к инициативе отнеслись 29% опрошенных. В основном это были жители крупных городов и респонденты в возрасте до 34 лет.