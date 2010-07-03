В Госдуме предложили сократить рабочее время для перехода на четырехдневную неделю

14:17
14:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев предложил законодательно закрепить ежегодное сокращение рабочего времени для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мне кажется, что переход на четырехдневную рабочую неделю, безусловно, должен быть осуществлен. Другое дело, этот переход должен осуществляться поэтапно. Мне представляется, что можно было бы законодательно установить ежегодное сокращение рабочего времени в один из дней, предположим, в пятницу, примыкающую к выходным, на один час, потом до половины – до четырехчасового рабочего дня, а затем ввести четырехдневную рабочую неделю", – сказал Исаев.
По его словам, такой подходит позволит лучше подготовиться к нововведению. Исаев отмечает, что с переходом на четырехдневную неделю у горожан появится больше времени на отдых со своей семьей, на личное время и самообразование.
При этом политик добавил, что переход не должен затронуть существующий уровень заработной платы. Она должна остаться прежней и "индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета".
11 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на Международной конференции труда, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. По мнению главы камбина, погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 48% россиян не поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Положительно к инициативе отнеслись только 29% опрошенных. В основном это были жители крупных городов, а также респонденты в возрасте до 34 лет. Сторонники укороченной рабочей недели рассчитывают использовать высвободившееся время более продуктивно, улучшив баланс между работой и отдыхом.
Россияне не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю
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