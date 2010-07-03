Эксперт объяснил нежелание россиян сокращать рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Несогласие почти половины россиян с идеей сократить рабочую неделю до четырех дней прокомментировал представитель совета Конфедерации труда России Олег Бабич.
По словам эксперта, "тенденция к сокращению рабочего времени является общемировой". Как пояснил Бабич в беседе с RT, "сокращение рабочего времени может происходить как путем уменьшения рабочих дней, так и путем уменьшения общего количества рабочего времени". Эксперт отметил, что такая мера будет позитивной для общества, только если четырехдневная рабочая неделя не скажется на уровне заработной платы.
Представитель Конфедерации труда предположил, что большинство участников опроса ВЦИОМ, негативно отреагировавших на инициативу, могли не полностью понять, что снижения зарплаты из-за этого не будет. Бабич пояснил, что, когда "сокращение рабочего времени вызвано ростом производительных сил и производительностью труда", работодатели могут "при уменьшении продолжительности рабочего времени платить больше, чем сейчас".
11 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на Международной конференции труда, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. По мнению главы камбина, погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 48% россиян не поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Положительно к инициативе отнеслись только 29% опрошенных. В основном это были жители крупных городов, а также респонденты в возрасте до 34 лет. Сторонники укороченной рабочей недели рассчитывают использовать высвободившееся время более продуктивно, улучшив баланс между работой и отдыхом.
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