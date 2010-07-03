Профсоюзы одобряют сокращение рабочей недели при сохранении зарплаты

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели при условии, что ежемесячный доход работников предприятий не снизится. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Елена Косаковская.

По ее словам, многие российские работодатели пытаются реализовать эту идею, чтобы сэкономить по статье расходов на оплату труда своих работников.

"В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников", – цитирует Косаковскую "Интерфакс".

В профсоюзах отмечают, что высокопроизводительный труд в отдельных странах уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. В частности, все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития.

11 июня на Международной конференции труда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Он отметил, что погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом. Это, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов допустил сокращение рабочего дня до шести часов. Он считает, что следует сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем.

Во ВНИИ труда назвали это нецелесообразным. Там пояснили, что традиционно драйверами роста ВВП становятся капитал, состав и количество рабочей силы. Таким образом, чем больше людей занято, тем выше объем производства.

