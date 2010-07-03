Сокращение продолжительности рабочего дня назвали нецелесообразным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во ВНИИ труда назвали нецелесообразным сокращение продолжительности рабочего времени или количества рабочих дней, сообщает News.ru.

Эксперты полагают, что от этой инициативы не выиграют ни работодатели, ни сами работники. Последние могут получить меньшую зарплату. Что касается работодателей, сейчас нет таких технологий, которые позволят полностью заменить человеческий труд.

Во ВНИИ пояснили, что традиционно драйверами роста ВВП становятся капитал, состав и количество рабочей силы. Таким образом, чем больше людей занято, тем выше объем производства.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития уверены, что человеческий капитал на протяжении обозримого будущего будет одним из важнейших факторов производительности и роста ВВП, а сокращение рабочего времени приведет к сокращению объемов производства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов допустил сокращение рабочего дня до шести часов. По его словам, надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем.

Вострецов добавил, что эта тема обсуждается в комитете. По его словам, вопрос сокращения рабочего дня сегодня – общемировая тенденция.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее направлял министру труда Максиму Топилину предложение о включении часа на дорогу до работы в восьмичасовой рабочий день. Он полагает, что это поднимет трудовую дисциплину, повысит мотивацию сотрудников и покажет социальную направленность государства.

