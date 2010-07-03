Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

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Предстоящая рабочая неделя в России будет короткой, дополнительный выходной работники получат в среду.

12 июня будет нерабочим днем в связи с празднованием Дня России, отмечает "Вечерняя Москва".

При этом продолжительность рабочего дня во вторник, 11 июня, сократится на один час.

Следующие длинные выходные будут со 2 по 4 ноября из-за Дня народного единства.

Праздничные мероприятия в рамках Дня России пройдут в 28 московских парках.