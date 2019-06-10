День России отпразднуют в 28 столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/

Праздничные мероприятия пройдут в 28 московских парках в рамках Дня России 12 июня. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в частности, отметить 12 июня можно в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье".

Сад "Эрмитаж" подготовил познавательную программу с рассказами географов о крупнейших водоемах России. Для детей там проведут мастер-класс по раскраске шестиметрового корабля в цвета российского флага.

Кроме того, в рамках праздника состоится музыкальный конкурс – молодые исполнители споют песни о Москве, их будут оценивать звезды эстрады: Анита Цой, Владимир Девятов, Владимир Пресняков и Марина Хлебникова.

В Измайловском парке будет играть джазовый оркестр, пройдут уроки балета и рисования, а также занятия по изготовлению флажков с российской символикой.

На главной сцене Воронцовского парка можно будет послушать песни о России и посмотреть на соревнования боксеров-любителей из столичного региона.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране будет выходной.

Ранее сообщалось, что парковки в Москве в этот день будут бесплатными, за исключением платных зон со шлагбаумами. При этом в День России для посетителей будет закрыт Кремль.