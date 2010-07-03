Отменено выступление "Машины времени" в День России

Отменено выступление рок-группы "Машина времени" в столице под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня.
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет. Нет, так нет", – рассказал РИА Новости сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.
Ранее сообщалось, что российская рок-группа "Машина времени" отмечает 50-летие команды большим турне и переизданием хитов. Музыканты исполнят песни, которые не звучали на выступлениях на протяжении десятилетий. На стадионе "Открытие-Арена" в столице музыканты выступят 29 июня, в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге – 15 и 16 ноября.
В составе группы "Машина времени" сейчас выступают Андрей Макаревич (вокал, гитара и клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные).
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