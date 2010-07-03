Кремль будет закрыт для посещения 12 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кремль будет закрыт для посещения в День России из-за проведения государственных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"Московский Кремль 12 июня 2019 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд", – говорится в сообщении.

Помимо этого, для посещения будет недоступен некрополь у Кремлевских стен, а также нельзя будет пройти в мавзолей Владимира Ленина с 7 по 17 июня.

Кроме этого, из-за празднования Дня России 11 и 12 июня изменится расписание пригородных поездов Московской железной дороги (МЖД). Корректировки в расписании коснутся Смоленского (Белорусского), Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского направлений Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что 12 июня ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре. Запрет будет действовать в местах массовых гуляний. Причем ограничения будут действовать не только в магазинах, но и кафе и ресторанах.

День России – это государственный праздник России. Праздничной эта дата стала с 1992 года.

