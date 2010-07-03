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Французские ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня. Они утверждают, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта. Об этом сообщает MedicalXpress.
Исследователи отмечают, что у людей, которые в течение 50 дней в году работали не менее 10 часов в сутки, риск инсульта возрастал на 29% по сравнению с теми, кто работал меньше. Среди тех, кто регулярно работал по такому графику в течение 10 лет, риск повышался уже на 45%.
При этом ученые отмечают, что 10-часовой график особенно плохо сказывается на организме людей младше 50 лет.
"Это неожиданно. Необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления", – заявила автор исследования Алекси Деската.
Ученые опросили более 140 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет. За состоянием их здоровья специалисты следили на протяжении семи лет.
Ранее Исследователи из Кембриджского и Солфордского университетов определили, что оптимальное рабочее время для душевного благополучия составляет всего восемь часов в неделю.
Ученые подчеркнули, что стресс, вызванный неблагоприятными условиями труда, может оказаться отрицательным для самочувствия. Когнитивные функции также могут ухудшаться из-за работы в ночную смену и недосыпа. Тяжелый умственный труд повышает риск развития диабета второго типа.
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