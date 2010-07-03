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15:51

Больше половины россиян готовы к корпоративам без алкоголя

общество

15:51

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Фото: The City/Михаил Голденков

Более половины работающих россиян (51%) заявили, что готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, передает RT со ссылкой на исследование сервиса поиска работы.

Против высказались 15% респондентов, при этом треть опрошенных рассказали, что употребляют спиртное реже одного раза в месяц, а 23% отметили, что не пьют вообще.

Вместе с тем за наличие курилки на рабочем месте высказались 35% граждан, 75% заявили, что не курят. Введение штрафов за перекуры во время рабочего дня не одобрили 57% опрошенных. 86% при этом сообщили, что у них на работе нет перерыва на зарядку или занятия спортом. Готовность заниматься физкультурой в рабочее время выразили 66% респондентов.

На вопрос о том, как мотивировать сотрудника отказаться от вредных привычек, 43% предположили, что лучше всего подошли бы премии. Чуть более трети назвали нематериальные бонусы, например, дополнительный выходной или сокращение рабочего дня.

Ранее стало известно, что в столичном регионе 7 и 8 сентября рядом с местами проведения массовых гуляний ограничат продажу алкоголя, а также газировки и соков в стеклянной таре. Помимо этого, на праздничные площадки не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто будет иметь при себе пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы.

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