Более 1,3 килограмма наркотиков изъяли полицейские в Подмосковье

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Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

"В квартире на улице Граничная задержан 32-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемый в сбыте наркотических средств", – сообщила Петрова.

Известно, что в квартире, где проживает подозреваемый, был проведен обыск. В результате полицейским удалось обнаружить и изъять два контейнера с порошкообразным и растительным веществами.

"По результатам химического исследования установлено, что в одной из емкостей находится психотропное вещество – метамфетамин, общей массой более 1,3 кг. Остальная часть изъятого направлена на экспертизу", – резюмировали в пресс-службе.

По фактам происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что Щербинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Речь идет об объеме приблизительно в 12 килограммов запрещенных веществ.