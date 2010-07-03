Роскомнадзору разрешат блокировать сайты аптек без лицензий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России будут блокировать сайты онлайн-аптек при отсутствии у них лицензий.

"Мы установили поправками ко второму чтению, что каждая организация будет иметь только один сайт. Мы устанавливаем право для Роскомнадзора блокировать сайты аптек, которые осуществляют торговлю, но не имеют на это лицензию или продают запрещенные препараты", – цитирует Агентство "Москва" депутата Госдумы Андрея Исаева.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор передал в суд итоги проверки одной из аптек на северо-западе столицы, в которой продавали без рецепта лекарства, популярные у наркозависимых. В отношении юрлица составили протоколы об административном правонарушении.

По всей столице по-прежнему десятки аптечных точек, в которых без проблем продают рецептурные препараты всем желающим. Речь идет о тех лекарствах, которые либо усиливают действие наркотиков, либо являются их заменителем. При этом ответственность за подобные действия фармацевтов и их руководителей лишь административная, то есть небольшой штраф. Депутаты задумались, не пора ли перенести наказание в уголовную плоскость.

