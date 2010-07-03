Аптеку в столице привлекли к ответственности за свободную продажу рецептурных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росздравнадзор передал в суд итоги проверки одной из аптек на северо-западе столицы, в которой продавали без рецепта лекарства, популярные у наркозависимых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора по столице и Подмосковью.

Как уточняется, в аптеке были обнаружены контрафактные препараты, а также просроченные лекарства.

"Выявлено нарушение условий хранения лекарственных средств. В частности, в холодильниках рядом с лекарствами хранились продукты питания. Часть препаратов, подлежащих обязательному предметно-количественному учету и популярных у наркозависимых лиц, хранились прямо рядом с кассой и отпускались без рецепта", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Росздравнадзора подчеркнули, что препараты, которые продаются по рецепту, изъяли.

В отношении юрлица составили протоколы об административном правонарушении, материалы дела направлены в суд, добавили в пресс-службе.

В сентябре в столице раскрыли аптеку, где сильнодействующие средства можно приобрести без рецепта. В соседних дворах жители постоянно находили шприцы для инъекций.

Ранее сообщалось, что участники проекта "Безопасная столица" проверяют, как часто в московских аптеках продают лекарства с высоким содержанием наркотических веществ без рецепта врача. Большинство наркозависимых покупают в аптеках сильнодействующее обезболивающее "Лирика", а также "Тетралгин", "Терпинкод" и даже "Нурофен".

