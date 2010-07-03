В Раменском задержали подозреваемую в попытке сбыта 800 граммов героина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковном Раменском задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотических веществ. У нее изъяли почти 800 граммов героина, сообщает ТАСС.

Задержанной оказалась 30-летняя уроженка одной из стран Средней Азии. Она призналась, что сделала закладку с наркотиком в урне для мусора на улице Михалевича.

В ходе осмотра места происшествия обнаружили 151 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Химическое исследование установило, что это героин.

По месту временного проживания женщины обнаружены еще 119 свертков с аналогичным содержимым.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Задержанной грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в МВД сообщили о ликвидации крупнейшей за последние годы нарколаборатории. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе.

Там ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков.