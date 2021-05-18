ГД поддержала законопроект о запрете участия в выборах причастных к экстремизму

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В Госдуме в первом чтении рассмотрен законопроект, предусматривающий запрет на участие в выборах в парламент для лиц, причастных к деятельности общественных или религиозных экстремистских объединений. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".

"Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности таких организаций (предоставлявшим денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности)", – говорится в пояснительной записке.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного банка данных экстремистских материалов. Уточняется, что банк данных будет создан для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые проводятся в рамках противодействия экстремистской деятельности, а также для организации профилактических мероприятий.