Минюст РФ признал иноагентом администратора издания The Insider

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Министерство юстиции РФ включило в список зарубежных СМИ, выполняющих функции иноагента, юрлицо The Insider SIA, которое является администратором домена сетевого издания The Insider. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр иностранных агентов были включены заместитель главного редактора издания "Проект" Михаил Рубин, авторы "Проекта" Юлия Апухтина, Алексея Постернак и бывшая журналистка издания Софья Гройсман, а также специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность.

Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.