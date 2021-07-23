Минюст РФ признал иноагентом администратора издания The Insider

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Министерство юстиции РФ включило в список зарубежных СМИ, выполняющих функции иноагента, юрлицо The Insider SIA, которое является администратором домена сетевого издания The Insider. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в реестр иностранных агентов были включены заместитель главного редактора издания "Проект" Михаил Рубин, авторы "Проекта" Юлия Апухтина, Алексея Постернак и бывшая журналистка издания Софья Гройсман, а также специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность.
Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.
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