Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО из США "Проект Медиа"

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность на территории России американской неправительственной организации "Проект Медиа". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По оценке специалистов, деятельность этой структуры угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Минюст России уже внес журналистов издания, включая главного редактора "Проекта" Романа Баданина, в список иноагентов.

Также министерство юстиции России включило "Институт права и публичной политики" в реестр некоммерческих организаций – иноагентов. Как сообщается на сайте института, организация занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью.

Ранее Генпрокуратура РФ признала американскую образовательную неправительственную организацию "Бард колледж" нежелательной. Отмечалось, что деятельность учреждения угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны.

В частности, под запрет подпадают граждане РФ, лица без гражданства, постоянно проживающие в России, и российские юридические лица.