Путин подписал закон о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

18:35
Фото: kremlin.ru
Россиянам запрещено участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал Владимир Путин.
В частности, под запрет подпадают граждане РФ, лица без гражданства, постоянно проживающие в России, и российские юридические лица.
Также документ предусматривает нормативы для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных. К таким относятся: посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".
Ранее Генпрокуратура РФ признала американскую образовательную неправительственную организацию "Бард колледж" нежелательной. Деятельность учреждения угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
"Бард колледж" станет 35-й в перечне нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Информация о внесении учреждения в перечень направлена в Минюст РФ.
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