Минюст включил американскую НПО "Проект Медиа" в список нежелательных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции РФ внесло "Проект Медиа" в список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте министерства.

"23 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Project Media, Inc. ("Проект медиа", США)", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минюст включил в список зарубежных СМИ, выполняющих функции иноагента, юрлицо The Insider SIA, которое является администратором домена сетевого издания The Insider.

Также в реестр иностранных агентов были включены заместитель главного редактора издания "Проект" Михаил Рубин, авторы "Проекта" Юлия Апухтина, Алексея Постернак и бывшая журналистка издания Софья Гройсман, а также специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский.