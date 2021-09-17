Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов

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Фото: depositphotos/tatsianama
Мобильное приложение "Навальный" было удалено из онлайн-магазинов AppStore и Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что оно стало недоступным утром 17 сентября. При попытке обновления уже установленного на iPhone приложения на экране отображается информация, что оно было удалено из AppStore разработчиком.
2 сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить в своих сервисах распространение приложения "Навальный" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента. Требования были направлены в соответствии с решением Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве отмечали, что неприятие указанных мер повлечет административную ответственность, а также будет рассматриваться как вмешательство в парламентские выборы в России.
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