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13:28

Политика

В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда (Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за процессом по делу Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого обвинили в экстремизме.

"Мы не следим за этим процессом", – цитирует пресс-секретаря президента РФ "Газета.ру".

В конце мая стало известно, что российская Генпрокуратура направила в министерство юстиции запрос о признании экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (запрещенная в РФ экстремистская организация, признанная иноагентом) Навального иноагентом.

По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, бывший глава ФБК получит этот статус в скором времени.

Позже в Мосгорсуд поступило новое дело на Навального, которого обвинили в создании экстремистского сообщества. Вторым фигурантом дела является Даниэль Холодный (экс-технический директор одного из YouTube-каналов Навального).

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