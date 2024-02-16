Песков заявил, что причину смерти Навального выяснят врачи

Фото: kremlin.ru

Причины смерти осужденного Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) выяснят врачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал соответствующие кадры в своем телеграм-канале.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал информацию СМИ о том, что у Навального якобы мог оторваться тромб, что могло послужить причиной смерти. Однако он заявил, что ему ничего неизвестно на этот счет.

Кроме того, Песков уточнил, что на данный момент ФСИН осуществляет все необходимые проверки, связанные со смертью Навального.

"Это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 в ЯНАО, о чем сообщило региональное управление ФСИН 16 февраля. По данным службы, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Однако, как сообщили в ФСИН, проведенные медиками реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. В итоге врачи скорой помощи констатировали смерть Навального. ФСИН РФ направит комиссию в ИК № 3 для расследования факта скоропостижной смерти Навального.



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