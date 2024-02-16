16 февраля, 14:39Происшествия
В Кремле заявили, что Путину доложили о смерти Навального
Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда РФ (Алексей Навальный включен в перечень экстремистов и террористов)
Владимиру Путину доложили о смерти отбывавшего наказание в исправительной колонии № 3 Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенту доложено", – отметил он.
По словам официального представителя Кремля, о случившемся было доложено из Москвы.
О смерти Навального стало известно ранее 16 февраля. Как сообщили в УФСИН по ЯНАО, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.
Проведенные медиками реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. В итоге врачи скорой помощи констатировали смерть Навального.
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