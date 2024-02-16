В Кремле заявили, что Путину доложили о смерти Навального

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда РФ (Алексей Навальный включен в перечень экстремистов и террористов)

Владимиру Путину доложили о смерти отбывавшего наказание в исправительной колонии № 3 Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президенту доложено", – отметил он.

По словам официального представителя Кремля, о случившемся было доложено из Москвы.

О смерти Навального стало известно ранее 16 февраля. Как сообщили в УФСИН по ЯНАО, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Проведенные медиками реанимационные мероприятия не дали положительных результатов. В итоге врачи скорой помощи констатировали смерть Навального.