США комментариями о смерти Навального пытаются вмешаться в дела РФ – посол Антонов

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Реакция американских властей на смерть Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является очередной попыткой вмешаться во внутренние дела РФ. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что уход из жизни человека – всегда трагедия, и в данный момент необходимо полностью разобраться в деталях произошедшего.

"Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти", – приводит ТАСС слова Антонова.

Такая политика совершенно неприемлема, добавил посол. Он посоветовал Вашингтону больше сосредоточиться на проблемах собственной страны, которые требуют безотлагательного решения.

По словам Антонова, складывается впечатление, что США главное не разобраться в сути проблемы, какой бы чувствительной она ни была, а посильнее ударить по России, занимаясь поиском поводов для введения дополнительных санкций.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3. Уточнялось, что он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Врачи пытались реанимировать Навального, однако вскоре политик скончался.

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данила Гонтарь заявил, что жалоб на здоровье от Навального не поступало. По факту произошедшего СК организовал проверку.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Представитель Кремля добавил, что медики выяснят причину смерти.

Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи со смертью Алексея Навального.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО