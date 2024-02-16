Омбудсмен в ЯНАО заявил, что плановая проверка ИК-3 проходила в декабре 2023 года

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Плановая проверка в исправительной колонии № 3 (ИК-3) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где содержался Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), проводилась 15 декабря прошлого года. Нарушений тогда выявлено не было, заявил ТАСС уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

"15 декабря 2023 года была проведена плановая проверка в исправительной колонии № 3, которая не выявила нарушений", – указал он.

О смерти Навального в ИК-3 стало известно 16 февраля. Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание.

Штатные медики из колонии пытались реанимировать политика, позже приехала бригада скорой помощи. Прибывшие врачи продолжили реанимацию, однако Навальный скончался.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложили об инциденте. Он добавил, что медики выяснят причину смерти.

В свою очередь, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Данила Гонтарь указал, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО