Навальный участвовал в заседаниях суда по видеосвязи 15 февраля

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) участвовал в заседаниях Ковровского городского суда Владимирской области в видеоформате 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным инстанции, 15 февраля прошли три заседания по искам политика к исправительной колонии № 6, в которой до этого он отбывал наказание.

"Судебные заседания были с его участием", – говорится в сообщении.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 сообщило региональное управление ФСИН 16 февраля. По данным службы, политик почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Навальному вызвали скорую, но реанимировать его не удалось.

По словам председателя ОНК ЯНАО Данила Гонтаря, жалоб на здоровье от политика не поступало. По факту произошедшего следователи организовали проверку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти политика. Он уточнил, что причину смерти Навального выяснят медики.

Политика задержали в январе 2021 года, когда тот вернулся в Россию из Германии. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".

В августе суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

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