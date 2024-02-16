Захарова и Симоньян отреагировали на смерть Навального

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда РФ (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Оперативная реакция лидеров стран НАТО на смерть Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая представлена в виде прямых обвинений России, является саморазоблачительной. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что судмедэкспертиза по поводу смерти Навального еще не готова, зато выводы западных стран уже сделаны.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также прокомментировала в своем телеграм-канале реакцию зарубежных СМИ на смерть Навального. Она подметила, что пристально следила за тем, кто же первый выскажется по поводу этого события.

"Не буду даже начинать им объяснять, что его все давно забыли, что убивать его не было никакого смысла, тем более – перед выборами, что это выгодно как раз совершенно противоположным силам", – заявила Симоньян.

Также она привела в пример высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что РФ должна ответить на вопросы по поводу смерти Навального. Однако Симоньян ответила ему, подчеркнув, что российская сторона никому ничего не должна.

"Вы там лучше пошукайте, что мы такого в космосе понаделали. Этим закончим", – подытожила она.

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 заявило региональное управление ФСИН 16 февраля. Как сообщило ведомство, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли его реанимировать и констатировали смерть.

ФСИН РФ направит комиссию в ИК № 3 для расследования факта смерти Навального.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину уже доложили о смерти Навального. Он уточнил, что причину смерти осужденного выяснят медики.

Навального задержали в январе 2021 года, когда он приехал в Россию из Германии. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше", а в августе 2023 года суд назначил политику 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.



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