Аппарат омбудсмена в ЯНАО заявил, что не получал жалоб от Навального

Фото: ТАСС/ZUMA (Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Жалобы от Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе не поступали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника омбудсмена Валерия Русова.

16 февраля стало известно о смерти Навального в исправительной колонии № 3, об этом информировало региональное управление ФСИН. Согласно их данным, политик почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Навальному вызвали скорую, но врачи не смогли его реанимировать.

В Кремле сообщили, что Владимиру Путину доложили о смерти политика. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что причину смерти политика выяснят медики.

Навального задержали в январе 2021-го, когда тот вернулся в Россию из Германии. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше".

Уже августе 2023-го суд назначил политику 19 лет в колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.