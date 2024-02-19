В МИД РФ заявили, что оппозиция за границей активизировалась после смерти Навального

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Внесистемная оппозиция за рубежом оживилась из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

"Это, может быть, повлияет на количество тех, кто придет голосовать, не знаю, в позитивном ли плане, в отрицательном плане", – добавил он, комментируя ситуацию с влиянием смерти Навального на ход выборов главы государства за границей.

При этом посол уточнил, что не изучал ситуацию вокруг Навального.

Ранее посол в США Анатолий Антонов сообщил, что реакция властей США на смерть Алексея Навального является очередной попыткой вмешаться во внутренние дела РФ. Такая политика совершенно неприемлема, добавил посол. Он посоветовал Вашингтону больше сосредоточиться на проблемах собственной страны, которые требуют безотлагательного решения.

16 февраля появилась информация о том, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3. По информации УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики пробовали реанимировать политика, но он умер.

В связи с этим СК начал проверку. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Он уточнил, что врачи занимаются выяснением причин смерти политика.

Президент США Джо Байден сообщил, собирается принять "целый ряд вариантов действий" из-за смерти Навального.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО