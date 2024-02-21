Посольство РФ в Британии пообещало, что санкции из-за Навального не останутся без ответа

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Посольство России в Великобритании назвало тщетными, юридически ничтожными и нелегитимными санкции, введенные Лондоном в ответ на смерть Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

"Решение британских властей ввести 21 февраля нелегитимные односторонние ограничения против ряда наших граждан под надуманным предлогом поражает своей бессовестностью", – заявили в посольстве.

Диппредставительство отметило, что Лондон апеллирует на каждом шагу к принципу суверенитета, который якобы не соблюдается Россией, но в то же время беззастенчиво вмешивается в дела РФ. Там подчеркнули, что на данный момент нет ни итогов расследования, ни конкретных фактов о смерти Навального, но Великобритания без суда и следствия вынесла свой "санкционный вердикт".

"Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа", – заключили в посольстве.

Британская сторона ранее ввела санкции в отношении руководящих лиц исправительной колонии № 3, в которой погиб Навальный. Под ограничения подпали глава колонии Вадим Калинин и его заместители.

О смерти политика стало известно днем 16 февраля. Согласно версии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Навальный почувствовал себя плохо и потерял создание.

В пресс-службе Лабытнангской городской больницы добавили, что врачи пытались реанимировать его, однако спасти политика не удалось.

На фоне ситуации в США заявили, что введут новый масштабный пакет антироссийских санкций.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО