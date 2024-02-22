Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 18:44

Политика

ЕС намерен вывести из-под санкций российского бизнесмена Мндоянца – СМИ

Фото: 123RF/bravespirit

Евросоюз намерен убрать из санкционного списка российского бизнесмена Сергея Мндоянца и лидера европейского филиала байкерского клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. Об этом пишет Reuters.

По данным СМИ, ЕС также планирует снять санкции с бывшего главы "Яндекса" Аркадия Воложа. Решение может вступить в силу с 15 марта, когда действие черного списка против РФ будет продлено на полгода.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот рассказала, что в новый пакет санкций Евросоюза против российской стороны внесут 193 физических и юридических лица.

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС пришли к соглашению по поводу 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, ограничения затронут оборонный сектор и те компании, которые обходят ограничительные меры.

Илон Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против журналиста Такера Карлсона

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика