22 февраля, 18:44Политика
ЕС намерен вывести из-под санкций российского бизнесмена Мндоянца – СМИ
Фото: 123RF/bravespirit
Евросоюз намерен убрать из санкционного списка российского бизнесмена Сергея Мндоянца и лидера европейского филиала байкерского клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. Об этом пишет Reuters.
По данным СМИ, ЕС также планирует снять санкции с бывшего главы "Яндекса" Аркадия Воложа. Решение может вступить в силу с 15 марта, когда действие черного списка против РФ будет продлено на полгода.
Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот рассказала, что в новый пакет санкций Евросоюза против российской стороны внесут 193 физических и юридических лица.
21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС пришли к соглашению по поводу 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, ограничения затронут оборонный сектор и те компании, которые обходят ограничительные меры.
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