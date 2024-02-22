ЕС намерен вывести из-под санкций российского бизнесмена Мндоянца – СМИ

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Евросоюз намерен убрать из санкционного списка российского бизнесмена Сергея Мндоянца и лидера европейского филиала байкерского клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. Об этом пишет Reuters.

По данным СМИ, ЕС также планирует снять санкции с бывшего главы "Яндекса" Аркадия Воложа. Решение может вступить в силу с 15 марта, когда действие черного списка против РФ будет продлено на полгода.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот рассказала, что в новый пакет санкций Евросоюза против российской стороны внесут 193 физических и юридических лица.

21 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС пришли к соглашению по поводу 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, ограничения затронут оборонный сектор и те компании, которые обходят ограничительные меры.



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