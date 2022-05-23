Совфед рассмотрит кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС РФ 24 мая – Клишас

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Представленная президентом кандидатура Александра Куренкова на должность нового главы МЧС России будет рассмотрена 24 мая на совместном заседании трех комитетов Совета Федерации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

"Совместное заседание комитетов Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству, по региональной политике состоится завтра. На заседании будет рассмотрена <...> кандидатура на пост министра МЧС", – написал он.

Между тем глава думского комитета по информационной политике, депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что Александр Куренков ранее работал заместителем директора Росгвардии, курируя боевую подготовку сотрудников ведомства. Кроме того, он также служил в ФСБ и ФСО.

Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС на рассмотрение Совфеда 23 мая. Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника на межведомственных учениях в Норильске. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

