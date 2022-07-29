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Наука

29 июля, 19:48

Борисов заявил, что РФ сильно отстала в производстве спутников

наука

Фото: kremlin.ru

"Роскосмос" сильно задолжал российской экономике, так как вовремя не перешел на индустриальную модель производства спутников. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что современный мир невозможно представить без космических услуг.

"Это и цифровое телевидение, связь, передача данных, навигация, метеоинформация, картография, знание поверхности Земли, анализ чрезвычайных ситуаций и прочее. Сегодня просто невозможно представить без космических услуг ту или иную сферу нашей экономики", – сказал Борисов.

По его словам, Москва упустила время индустриальной модели производства автоматических спутников. Он добавил, что США, Европа и Китай давно обогнали Россию в этом вопросе.

Борисов отметил, что сейчас "Роскосмосу" нужно перестроить работу, чтобы научиться выпускать спутники в другом количестве.

"Это потребует коренной перестройки основных процессов технологического цикла – разработки, производства, испытаний, увеличения сроков активного существования. Вся эта работа будет проводиться в условиях санкционных ограничений, в первую очередь касающихся электронно-компонентной базы", – подчеркнул Борисов.

Вместе с тем он считает, что российская электронная промышленность постепенно возрождается: появляются российские аналоги взамен импортных.

"И мир у нас не однополярный – помимо недружественных стран, многие страны производят сегодня необходимую номенклатуру, и мы будем выстраивать с ними соответствующие отношения", – заключил Борисов.

Ранее глава госкорпорации заявил, что "Роскосмос" пока не давал партнерам по МКС официального предупреждения о планах выхода из проекта, этот процесс будет запущен после 2024 года. Однако данный выход уже утвержден, о чем было доложено Владимиру Путину.

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